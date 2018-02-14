Казанский пороховой завод не располагает информацией о закрытии предприятия

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Казанский государственный пороховой завод не располагает информацией о закрытии предприятия, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе завода.

«У нас нет информации о закрытии завода. Мы работаем штатно, готовимся к юбилею», – отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров доложил Президенту России Владимиру Путину о готовности закрыть опасное производство порохов в Казани в связи с планами создания нового производства в удмуртском поселке Кизнер.