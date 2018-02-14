Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

Казанский пороховой завод не располагает информацией о закрытии предприятия

14 февраля 2018, 13:56 , Фото: Николай Александров

Казанский пороховой завод не располагает информацией о закрытии предприятия О готовности перенести производство порохов в Кизнер Путину рассказал глава Минпромторга Мантуров.
Ростехнадзор проверит Казанский пороховой завод из-за недавнего пожара
На Казанском пороховом заводе выявлено более 200 нарушений – Ростехнадзор
Прокурор требует 6 лет для подсудимого по делу о гибели часового на Казанском пороховом заводе
Вопрос о виновности женщины во взрыве на пороховом заводе суд решит после ее выздоровления
Установлен виновник взрыва на Казанском пороховом заводе

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Казанский государственный пороховой завод не располагает информацией о закрытии предприятия, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе завода.

«У нас нет информации о закрытии завода. Мы работаем штатно, готовимся к юбилею», – отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров доложил Президенту России Владимиру Путину о готовности закрыть опасное производство порохов в Казани в связи с планами создания нового производства в удмуртском поселке Кизнер.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter