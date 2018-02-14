В Йошкар-Оле представят инсценировки по произведениям Мусы Джалиля

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). В Йошкар-Оле 15 февраля пройдет XXI городской конкурс инсценировок по произведениям поэта Героя Советского Союза Мусы Джалиля, сообщает Республиканский центр татарской культуры.
На следующий день, 16 февраля, пройдет республиканский конкурс инсценировок стихов писателей-участников антифашистского движения – Мусы Джалиля, Абдуллы Алиша, Гайнана Курмаша и других.
В конкурсе исполнителей на русском языке участвуют коллективы младшей (5 – 8-й классы) и старшей (9 – 11-й классы) возрастных групп. Каждый коллектив инсценирует одно произведение этих авторов.
В группу исполнителей на татарском языке без предварительного отбора допускаются коллективы от общеобразовательных учреждений во всех возрастных группах: младшая (1 – 4-й классы), средняя (5 – 8-й классы), старшая (9 – 11-й классы). Старшая группа включает студентов вузов, людей старшего поколения. Каждый коллектив также инсценирует одно произведение.
Победители конкурса получат дипломы, сертификаты и призы.