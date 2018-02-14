Общественная палата РТ и движение «ТНВ» подписали соглашение

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Алия Замалеева). Общественная палата РТ и республиканское общественное движение «Татарстан – новый век» – «Татарстан – яна гасыр» подписали соглашение о сотрудничестве при мониторинге реализации избирательных прав граждан на территории Татарстана. Подписание соглашения прошло в рамках выездного заседания высшего совета движения «ТНВ».

Документ подписями скрепили председатель ОП РТ Анатолий Фомин и председатель высшего совета движения, глава татарстанского парламента Фарид Мухаметшин.

Соглашение предусматривает взаимодействие сторон при организации общественного контроля за выборами на территории РТ в соответствии с законодательством РФ. Фомин напомнил, что были приняты изменения в федеральное законодательство, которые наделили общественные формирования – общественные палаты и другие общественные организации – правом направлять наблюдателей в избирательные комиссии.

«Неслучайно нам вменено в обязанность без политических пристрастий, без ангажированности понаблюдать и обеспечить легитимность и прозрачность выборов на территории Татарстана. Я думаю, с этой задачей мы справимся», – сказал Анатолий Фомин, комментируя соглашение. Он отметил, что такая мощная организация, как движение «ТНВ», во главе с таким крупным политическим деятелем, как Фарид Мухаметшин, сделает все возможное, чтобы выборы прошли в соответствии с законом.