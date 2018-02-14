В Подмосковье в сугробе нашли труп новорожденной девочки

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). В Подмосковье в сугробе найден труп новорожденной девочки, сообщает «Росбалт».

Тело малышки без признаков жизни обнаружили в Одинцовском районе Подмосковья. Труп ребенка лежал в сугробе около одного из домов в городе Голицыно.

В течение нескольких часов удалось выйти на след матери девочки. Ею оказалась 32-летняя уроженка Брянской области. Женщина утверждала, что малышка родилась мертвой, и она не придумала ничего лучше, как выбросить тело новорожденной в снег.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти новорожденной.