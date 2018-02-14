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«ВКонтакте» запустил функцию проверки пользователей на совместимость

14 февраля 2018, 15:46

При нажатии на кнопку проверки на странице пользователя откроется окно, в котором отобразятся общие увлечения, музыкальные предпочтения.
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(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). «ВКонтакте» в День святого Валентина запустил функцию проверки пользователей на совместимость, сообщает TJ.

При нажатии на красную кнопку проверки, которая доступна на странице профиля, откроется окно, в котором отобразятся общие увлечения, музыкальные предпочтения, а также вывод — насколько сложно будет наладить знакомство. В том же окне можно будет отправить виртуальный подарок. 

Разработчики отметили, что функцию будут распространять поэтапно. Проверка на совместимость будет работать лишь 14 февраля, после чего ее уберут.


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