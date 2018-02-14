Роскачество: Данные приложений знакомств могут попасть мошенникам

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Данные приложений знакомств могут попасть мошенникам, сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет Роскачества.

Исследователи выбрали наиболее популярные в российском сегменте магазинов Google Play и App Store приложения: 23 для Android и 19 для iOS. Специалисты проверили их по 119 критериям, просмотрели тысячи анкет, написали десятки сообщений, воспользовались каждым фильтром поиска.

Большинство таких приложений не имеют должного шифрования, и все данные, которые пользователи вносят в анкеты и поля для заполнения при регистрации, могут быть похищены хакерами, подытожили эксперты.

Раскрытие точной геолокации пользователя приложений для знакомств ставит под угрозу уже его физическую безопасность, отметили специалисты.