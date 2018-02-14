В «Смене» представят мультимедийный «портрет» польского города Катовице

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). В центре современной культуры «Смена» представят мультимедийный «портрет» активно меняющегося польского города Катовице, сообщает пресс-служба «Смены».



Катовице — столица Силезии — самый многонациональный город Польши с богатой историей и уникальной архитектурой. В прошлом году город отпраздновал 150-летие. Открытие выставки «Катовице 150+1. Свидетельство перемен» с участием автора Петра Вуйцика и заместителя директора Польского культурного центра в Москве Лешека Казимерского состоится 15 февраля.

Автор сделал 150 портретов-интервью с жителями Катовице, а приглашенные им художники — 15 фотографий пейзажей и видео выбранных ими мест. Фотографии выполнены на черно-белой пленке. Городские пейзажи были сняты в разное время года и разное время суток. В экспозицию входят фотопортреты жителей Катовице, видеозапись жизни города, цветные фотографии городских пейзажей.



Специально для видео, представленного на выставке, артисты из катовицкой Музыкальной академии написали джазовые композиции под названием «Катовице объединяет».