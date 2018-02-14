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Экономика и финансы

КФУ повысит квалификацию татарстанских чиновников за 25 млн рублей

14 февраля 2018, 20:19

В этом году курсы по повышению квалификации пройдут более 3 тысяч государственных и муниципальных служащих Татарстана.
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(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Татарстанские чиновники в этом году повысят свою квалификацию за 25 млн рублей. Курсы пройдут в Высшей школе государственного и муниципального управления КФУ, сообщается на сайте госзакупок.

В этом году повысят свою квалификацию 3,5 тыс. государственных и муниципальных служащих республики. Чиновников будут обучать деловому письму, работе с обращениями граждан, деловому английскому управлению проектами и т. д.

Вуз обязан обеспечить долю удовлетворенности слушателей содержанием программы на уровне не менее 80 процентов от их численности, отмечается в договоре.


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