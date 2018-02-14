КФУ повысит квалификацию татарстанских чиновников за 25 млн рублей

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Татарстанские чиновники в этом году повысят свою квалификацию за 25 млн рублей. Курсы пройдут в Высшей школе государственного и муниципального управления КФУ, сообщается на сайте госзакупок.

В этом году повысят свою квалификацию 3,5 тыс. государственных и муниципальных служащих республики. Чиновников будут обучать деловому письму, работе с обращениями граждан, деловому английскому управлению проектами и т. д.

Вуз обязан обеспечить долю удовлетворенности слушателей содержанием программы на уровне не менее 80 процентов от их численности, отмечается в договоре.