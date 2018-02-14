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Экономика и финансы

Росстандарт сообщил об отзыве 1,5 тыс. автомобилей Mercedes-Benz

14 февраля 2018, 23:27

Причина отзыва автомобилей — возможное необоснованное срабатывание подушки безопасности водителя.
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(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Росстандарт сообщил об отзыве 1,5 тыс. автомобилей Mercedes-Benz, пишет пресс-служба ведомства.

Причиной отзыва автомобилей стало возможное необоснованное срабатывание подушки безопасности водителя. Отзыву подлежат автомобили, которые продали с 2014 года по 2015 год.

«На транспортных средствах Mercedes-Benz V-Klasse / VITO (447) будет дооборудован рулевой вал электрической перемычкой, проверено предохранительное кольцо электронного модуля рулевой колонки», — говорится в сообщении.

Все ремонтные работы проведут бесплатно.


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