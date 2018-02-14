Жительница Лениногорска требует от химчистки вернуть деньги за уменьшенное на два размера пальто

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). В Альметьевском территориальном органе Госалкогольинспекции рассмотрят жалобу жительницы Лениногорска на неудовлетворительно оказанную услугу химчистки. Демисезонное пальто, которое женщина решила освежить к новому сезону после химчистки, уменьшилось ровно на два размера. Об этом сообщает пресс-служба Лениногорского муниципального района.

«Поскольку у химчистки обычно отсутствует возможность предоставить аналогичную вещь взамен поврежденной, то можно сразу предъявлять требование о возмещении двукратной стоимости вещи. Если отсутствуют чеки, подтверждающие стоимость товара, заключение о среднерыночной стоимости можно получить в бюро экспертизы», — говорится в сообщении.

Потребителю помогли составить претензию для предъявления в химчистку.