«Крутушка» с размахом отметит Масленицу в Казани

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Международный этнический фестиваль «Крутушка» 17 февраля отметит Масленицу мероприятиями для всей семьи. Праздник будет организован на базе комплекса «Байтик».
По информации оргкомитета «Крутушки», в программу празднования войдут традиционные игры, песни, танцы, народный театр, катание на лошадях, масленичные угощения и многое другое.
Проекты X Международного этнического фестиваля «Крутушка» реализуются на средства гранта Президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.