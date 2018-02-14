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Общество

«Крутушка» с размахом отметит Масленицу в Казани

14 февраля 2018, 21:46

В программу празднования войдут традиционные игры, песни, танцы, народный театр, катание на лошадях, масленичные угощения и многое другое.
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(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Международный этнический фестиваль «Крутушка» 17 февраля отметит Масленицу мероприятиями для всей семьи. Праздник будет организован на базе комплекса «Байтик».

По информации оргкомитета «Крутушки», в программу празднования войдут традиционные игры, песни, танцы, народный театр, катание на лошадях, масленичные угощения и многое другое.

Проекты X Международного этнического фестиваля «Крутушка» реализуются на средства гранта Президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.


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