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Hi-Tech

Искусственный интеллект стал учиться в десять раз быстрее

14 февраля 2018, 22:29

Британская компания DeepMind разработала новый метод обучения нейронных сетей, сочетающий передовые алгоритмы и старые видеоигры.
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(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Британская компания DeepMind (подразделение Google) разработала новый метод обучения нейронных сетей, сочетающий передовые алгоритмы и старые видеоигры. Новый подход к обучению икусственного интеллекта (ИИ) сделал процесс в десять раз эффективнее, сообщает портал «Хайтек».

Новая система IMPALA одновременно выполняет несколько задач — в данном случае играет в 57 игр Atari — и обменивается между собой опытом. 

В начале февраля DeepMind выпустила ИИ, который диагностирует заболевания глаз «по фотографии» — трехмерным сканам сетчатки. Машина научилась распознавать признаки трех заболеваний: глаукомы, диабетической ретинопатии и возрастной макулярной дегенерации — причем быстрее специалиста-человека.


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