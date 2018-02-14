Искусственный интеллект стал учиться в десять раз быстрее

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Британская компания DeepMind (подразделение Google) разработала новый метод обучения нейронных сетей, сочетающий передовые алгоритмы и старые видеоигры. Новый подход к обучению икусственного интеллекта (ИИ) сделал процесс в десять раз эффективнее, сообщает портал «Хайтек».

Новая система IMPALA одновременно выполняет несколько задач — в данном случае играет в 57 игр Atari — и обменивается между собой опытом.

В начале февраля DeepMind выпустила ИИ, который диагностирует заболевания глаз «по фотографии» — трехмерным сканам сетчатки. Машина научилась распознавать признаки трех заболеваний: глаукомы, диабетической ретинопатии и возрастной макулярной дегенерации — причем быстрее специалиста-человека.