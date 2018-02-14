Черновики «Доктора Живаго» стали доступны для почитателей Пастернака в Менделеевске

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Черновики романа «Доктор Живаго», а также полное собрание сочинений Бориса Пастернака в 11 томах стали доступны для почитателей творчества писателя в Менделеевске. Об этом сообщает ИЦ «Менделеевск».

Библиотека Пастернака открылась на базе краеведческого музея. В библиотечном фонде насчитывается 200 экземпляров книг, в числе которых неизвестные редакции и отрывки из произведений писателя, а также ранее не публиковавшееся творчество («Первые опыты»).





По словам директора Централизованной библиотечной системы Людмилы Красноперовой, в городе на средства гранта были не только приобретены новые книги, но и реализованы проект «Читаем Доктора Живаго» и акция «Поэтический мир Пастернака».



Изюминкой библиотеки стал электронный ресурс «Мир Бориса Пастернака», который включает аудио- и видеоматериалы, сценарии, презентации, фотографии, мероприятия и выставки.