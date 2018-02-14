Появились фото ночного пожара в Казани, из которого спасли хозяина квартиры

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Появились фото с ночного пожара в Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что рано утром 14 февраля на улице Меховщиков произошел пожар. По словам очевидцев, которые вызвали пожарных, возгорание случилось в одной из квартир на седьмом этаже здания.

К месту ЧП выехали два дежурных караула пожарно-спасательной части №2. Поднявшись на нужный этаж, спасатели без труда нашли квартиру. Но дверь была заперта, поэтому им пришлось ее вскрывать с помощью специальных инструментов. Внутри жилища был обнаружен лежащий мужчина. Пожарные вывели 51-летнего пострадавшего из задымленного помещения и передали его медикам.

Эпицентр пожара находился в ванной комнате квартиры. Судя по фото, огонь сильно повредил помещение. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.