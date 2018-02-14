Инфоматы «Электронный Татарстан» начали принимать новые купюры в 200 и 2000 рублей

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Инфоматы «Электронный Татарстан» в Казани начали принимать к оплате купюры номиналом в 200 и 2000 рублей. Работы по настройке оборудования в других населенных пунктах Татарстана планируется завершить в первом квартале 2018 года, сообщает пресс-служба Минсвязи РТ.

«Новые купюры с применением защиты от подделок были презентованы Центробанком России и Гознаком 12 октября 2017 года. В середине января производителем купюроприемников были выпущены необходимые прошивки. Это позволило адаптировать программное обеспечение инфоматов для приема новых купюр. Необходимые доработки, тестирование и обновление программного обеспечения уже завершены на всех казанских инфоматах», – говорится в сообщении ведомства.

Инфоматы «Электронный Татарстан», расположенные в ведомствах, крупных торговых центрах и на станциях метро, предоставляют жителям республики госуслуги в электронном виде. Здесь же принимается оплата госпошлины за замену водительского удостоверения и снятие транспортного средства с государственного учета, штрафов за нарушения правил дорожного движения, услуг ЖКХ и многое другое.