Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы, Общество

Инфоматы «Электронный Татарстан» начали принимать новые купюры в 200 и 2000 рублей

14 февраля 2018, 13:48

В первом квартале 2018 года новые денежные купюры будут принимать электронные инфоматы по всей республике.
В первом полугодии 2015 года в Татарстане оказано почти 25 млн. электронных госуслуг
Жители Татарстана теперь могут расторгнуть брак и в электронном виде
Николай Никифоров: «Татар-информ» является самым айтишным СМИ»
В Татарстане планируется установить еще 100 инфоматов
Рустам Минниханов: "Татарстан должен стать центром ИТ-разработок"

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Инфоматы «Электронный Татарстан» в Казани начали принимать к оплате купюры номиналом в 200 и 2000 рублей. Работы по настройке оборудования в других населенных пунктах Татарстана планируется завершить в первом квартале 2018 года, сообщает пресс-служба Минсвязи РТ.

«Новые купюры с применением защиты от подделок были презентованы Центробанком России и Гознаком 12 октября 2017 года. В середине января производителем купюроприемников были выпущены необходимые прошивки. Это позволило адаптировать программное обеспечение инфоматов для приема новых купюр. Необходимые доработки, тестирование и обновление программного обеспечения уже завершены на всех казанских инфоматах», – говорится в сообщении ведомства.

Инфоматы «Электронный Татарстан», расположенные в ведомствах, крупных торговых центрах и на станциях метро, предоставляют жителям республики госуслуги в электронном виде. Здесь же принимается оплата госпошлины за замену водительского удостоверения и снятие транспортного средства с государственного учета, штрафов за нарушения правил дорожного движения, услуг ЖКХ и многое другое.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter