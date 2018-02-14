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Экономика и финансы

В Сочи построят мусоросжигательный завод за 23 млрд рублей

14 февраля 2018, 21:15

Мэрия Сочи определит земельный участок для возведения МСЗ и проведет публичные слушания по проекту строительства.
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(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). В Сочи построят мусоросжигательный завод (МСЗ) за 23 млрд рублей. Решение по строительству предприятия приняли на заседании Правительственной комиссии в Москве под руководством вице-премьера Александра Хлопонина, сообщает портал «Юга.ру».

Строительством займется консорциум «РТ-инвест». Одним из условий проекта является отказ от увеличения тарифов за сбор мусора и отходов с населения. 

Мэрия курорта определит земельный участок для возведения МСЗ и проведет публичные слушания по проекту строительства. 

Существующий мусоросортировочный завод на улице Водораздельной в Сочи продают с аукциона за долги.


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