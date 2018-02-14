Российские туристы стали чаще выезжать за границу

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Российские туристы в 2017 году стали чаще выезжать за границу. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Московскую международную валютную ассоциацию (ММВА).

Если сравнивать с 2016 годом, то турпутевки за рубеж покупались на 20 процентов чаще. Эту тенденцию специалисты связывают со стабилизацией экономики и курса рубля к бивалютной корзине. В денежном выражении речь идет о почти на 2 трлн рублей.

Немаловажную роль эксперты отводят налаживанию отношений с Турцией. По словам руководителя рабочей группы Всероссийского союза страховщиков по страхованию туроператоров Юлии Алчеевой, спад продаж в 2015 году был связан с закрытием авиасообщения с Турцией и Египтом.

«В 2016 году спрос на зарубежные турпоездки достиг дна», – подчеркнула она.