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Экономика и финансы

Самую дорогую квартиру в Москве продают за 3,6 млрд рублей

14 февраля 2018, 14:16

Пентхаус площадью около 1,2 тыс. квадратных метров имеет собственные лифты и вертолетную площадку.
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(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Самой дорогой квартирой на вторичном рынке жилья в столице России оказался двухуровневый пентхаус, расположенный в гостинице «Москва». Его стоимость составляет почти 3,6 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу онлайн-сервиса продажи недвижимости ЦИАН.

Пентхаус, имеющий собственные лифты и вертолетную площадку, на сегодняшний день является единственным из выставленных на продажу объектов недвижимости, который превысил цену в 3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе сервиса.

На втором месте в рейтинге самого дорогого вторичного жилья Москвы находится пятиэтажный пентхаус в жилом комплексе «Венский дом», оцененный примерно в 2,3 млрд рублей, а на третьем – апартаменты в гостинице «Москва» за 2,07 млрд рублей.


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