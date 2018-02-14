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Общество

Детям с ограниченными возможностями здоровья расскажут об идеальном мире в Казани

14 февраля 2018, 22:17

После прохождения тренинга ребята с ОВЗ смогут почувствовать свою значимость в обществе.
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(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Для детей с ограниченными возможностями здоровья в Казани проведут тренинг «Идеальный мир. Что могу сделать я?». Он состоится 15 февраля в реабилитационном центре «Солнечный», сообщает пресс-служба «Кадрового резерва».

После прохождения тренинга ребята с ОВЗ смогут почувствовать свою значимость в обществе, наладить коммуникацию и осознать свою вовлеченность в инклюзивное пространство.

В рамках мероприятия гостям прочитают мотивационную лекцию, для них будет организован просмотр видео об успешных людях с инвалидностью с дальнейшим обсуждением роликов, дети должны будут выполнить командную работу на тему «Что нужно, чтобы создать идеальный мир». В заключение пройдет презентация проектов «Идеальный мир».


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