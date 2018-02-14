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Турчинов заявил о возможности «вооруженного освобождения» Донбасса

14 февраля 2018, 09:41 , Фото: кадр из видео

Турчинов заявил о возможности «вооруженного освобождения» Донбасса По мнению секретаря СНБО Украины, закон о реинтеграции сохраняет возможность мирного урегулирования, но допускает и иной путь разрешения ситуации.
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(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Принятый ранее Верховной Радой Украины закон о реинтеграции Донбасса не исключает возможности освобождения территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик вооруженным путем. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в интервью телеканалу «Громадське».

«Мы не говорим, что сегодня можем освободить оккупированную территорию исключительно силовым путем. Но этот закон не исключает такого пути и создает для этого предпосылки. Чтобы не надо было принимать дополнительные законодательные акты, которые бы обеспечили правовое поле для применения силы во время противодействия агрессору», – подчеркнул секретарь СНБО.

При этом Турчинов обратил внимание на то, что новелла не перечеркивает возможность мирного урегулирования, и напомнил, что именно «дипломатический путь», в соответствии с позицией Президента Украины Петра Порошенко, является одним из приоритетных.

Украинский парламент принял закон о реинтеграции Донбасса 18 января. В документе Россия признана «страной-агрессором», а неподконтрольные Киеву территории Донбасса «оккупированными». 


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