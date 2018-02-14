(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). В Пестречинском районе Татарстана спасатели ищут 22-летнего парня, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-центре ГУ МЧС России по РТ.

Заявление о пропаже молодого человека поступило по единому номеру вызова экстренных служб 112 еще десятого февраля. Очевидец 33-летний мужчина заявил, что нашел на мосту через реку Меша вещи – куртку и телефон. Выяснилось, что они принадлежат 22-летнему юноше.

По заявке от ОВД по Пестречинскому району к месту предполагаемого исчезновения парня выехали сотрудники пожарно-спасательного отряда№2. В поисках молодого человека задействовали снегоход «Ямаха». На нем спасатели «прочесали» больше четырех километров береговой линии реки, но поиск не принес никаких результатов.

Также в поисках участвовал водолазный отряд. Ими было обследовано 400 квадратных метров дна Меши, но парень так и не был найден.

Поисковая операция продолжается.

