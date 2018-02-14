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Экономика и финансы

На Казанском пороховом заводе свернут производство

14 февраля 2018, 09:25

На Казанском пороховом заводе свернут производство Производство порохов предполагается развернуть в удмуртском поселке Кизнер.
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(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Казанский пороховой завод закроют и запустят аналогичное производство в поселке Кизнер в Удмуртии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров доложил Президенту России Владимиру Путину о решении свернуть «опасное серийное производство порохов в Казани» в связи с планами создания нового производства в Кизнере, следует из сообщения ведомства.

Сроки и объемы инвестиций для сворачивания производства и запуска нового определятся в результате совместной работы группы проектантов.

«Также необходимо учитывать сроки мероприятий по санации самих объектов по уничтожению химоружия (в Кизнере – прим. Т-и), о которых министр докладывал Президенту», – отмечает пресс-служба Минпромторга.


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