Поволжский агропромфорум в Казани объединил 200 предприятий России и зарубежных стран

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня на площадке выставочного центра «Казанская ярмарка» начал работу Поволжский агропромышленный форум. Он объединил 21-ю международную специализированную выставку «Агрокомплекс: Интерагро. Анимед. Фермер Поволжья» и 18-ю специализированную выставку «ВолгаПродЭкспо».

В работе форума принимают участие 200 предприятий из 29 регионов России, Беларуси, Германии и Польши. Представители компаний предлагают широкий спектр сельскохозяйственной техники, оборудования, химических средств защиты растений, ветеринарных препаратов, удобрений, кормовых добавок, продуктов питания.

«Это полезная площадка для всех наших товаропроизводителей – начиная от крупных компаний и заканчивая малыми формами хозяйствования. Все они могут перенять что-то новое для большей эффективности работы. Прошу участников, представляющих свои инновационные проекты, найти способ привлечь наших инертных сельхозпроизводителей, чтобы они у себя на полях, фермах могли бы внедрить современные технологии. Здесь много полезного, чтобы наш АПК перспективно развивался», – сказал на торжественном открытии мероприятия глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов.

Текущий год для сельхозотрасли в финансовом плане складывается достаточно сложно, заметил вице-премьер. «Нам надо найти собственные внутренние резервы, чтобы быть более эффективными в своих затратах. Есть проекты, которые позволят с меньшими расходами добиться больших результатов. Татарстану нужно расти. Мы должны сделать сильнее наш АПК, другого выхода нет. Какими бы ни были цены, рынок, климат, необходимо найти выход при всех сложностях. И я доверяю нашей республике», – подчеркнул он.

В своей приветственной речи председатель Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев пожелал сельхозпроизводителям плодотворно поработать в этом году и добиться высоких результатов.

Важность работы форума отметил и председатель Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов РТ Камияр Байтемиров. «Участники демонстрируют свои достижения, которые необходимы сельскому хозяйству, – заявил он. – 2017 год показал, что у республики есть возможности».

Работа Поволжского агропромышленного форума продлится до 16 февраля.