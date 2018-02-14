(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Мужчину спасли на пожаре в Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Около четырех часов ночи на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о возгорании в одной из квартир девятиэтажного дома по улице Меховщиков.

К месту ЧП выдвинулись пожарные. Приехав к дому, огнеборцы без труда нашли очаг возгорания. В квартире №48 на площади в два квадратных метра горели вещи.

Пожарные ликвидировали огонь и спасли из квартиры 51-летнего мужчину.