Все новости Татарстан Россия

Официальная хроника

Рустам Минниханов поручил восстановить здание художественного училища в Казани

14 февраля 2018, 08:48 , Фото: Романова Оксана

Рустам Минниханов поручил восстановить здание художественного училища в Казани Президент Татарстана назвал здание уникальным архитектурным и историческим объектом.
Министерство образования РТ: Слухи об угрозе закрытия училища Фешина – манипуляция

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил восстановить здание художественного училища в Казани, назвав его уникальным объектом. Об этом в своем Twitter сообщил руководитель пресс-службы Президента РТ Эдуард Хайруллин.

«Здание художественного училища – уникальный архитектурный и исторический объект, знаковое здание для Казани, оно будет бережно восстановлено. Я дал Правительству все необходимые поручения», – процитировал Хайруллин лидера республики.

Ранее в Минобре РТ заявили, что скандал с распространением слухов о закрытии Казанского художественного училища имени Фешина был надуман и являлся манипуляцией.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter