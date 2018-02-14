(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил восстановить здание художественного училища в Казани, назвав его уникальным объектом. Об этом в своем Twitter сообщил руководитель пресс-службы Президента РТ Эдуард Хайруллин.

«Здание художественного училища – уникальный архитектурный и исторический объект, знаковое здание для Казани, оно будет бережно восстановлено. Я дал Правительству все необходимые поручения», – процитировал Хайруллин лидера республики.

Ранее в Минобре РТ заявили, что скандал с распространением слухов о закрытии Казанского художественного училища имени Фешина был надуман и являлся манипуляцией.