Неадекватный водитель иномарки в Набережных Челнах попал на камеру видеорегистратора

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Очевидцы в социальной сети поделились видео с неадекватным водителем иномарки в Набережных Челнах.

На кадрах прекрасно видно, как водитель белого «Тойота Лэнд Крузер Прадо» выезжает на перекресток проспектов Сююмбике и Туфана на запрещающий сигнал светофора. Своим агрессивным вождением он чуть было не спровоцировал столкновение с автомобилем «Киа».

Продолжая движение параллельно корейской иномарке, неадекватный драйвер внедорожника резко выкручивает руль в сторону легковушки. Удивительно, что такое поведение водителя «Тойоты» не привело к серьезному ДТП.