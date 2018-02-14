Компания Олега Дерипаски намерена заработать на майнерах

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). В 2018 году компания En+ Олега Дерипаски намерена продать майнерам криптовалют электричество на 1 млрд рублей. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на генерального директора компании Максима Сокова.

В настоящее время En+ ведет переговоры с несколькими фондами, привлекающими инвестиции в создание майнинговых ферм, потребляющих электроэнергию.

Предложением компании станет строительство майнинговых ферм, расположенных рядом с электростанциями в Иркутске, Братске и Усть-Илимске. Речь идет об Усть-Илимских ГЭС и ТЭС с общей мощностью 4365 МВт, Братской ГЭС мощностью 4500 МВт, а также о двух площадках в Иркутске: ГЭС мощностью 662 МВт и ТЭЦ мощностью 655 МВт, сообщил Максим Соков.

На сегодняшний день фонд занимается поиском инвесторов, в том числе международных — китайских и американских, отметил глава En+.