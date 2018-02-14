Тарасова в паре с Морозовым стали вторыми в короткой программе на Олимпиаде

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Уроженке Казани Евгении Тарасовой в паре с москвичом Владимиром Морозовым удалось стать лучшими среди россиян в личных соревнованиях фигуристов в рамках Олимпийских игр в Пхенчхане. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи и спорту РТ.

Сегодня в Южной Корее, где началась борьба спортивных пар, российскую команду представили три дуэта. Тарасова и Морозов по итогам короткой программы набрали 81,68 балла, уступив представителям Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун, показавшим лучший результат дня в 82,39 балла. На третьем месте оказались канадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд (76,82 балла).



Ранее Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали «серебро» национальной сборной РФ, с чем их поздравил Президент РТ Рустам Минниханов. Завтра спортсменам предстоит выступить с произвольной программой.