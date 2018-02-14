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Экономика и финансы

Латвийский банк ABLV отрицает обвинения Минфина США в отмывании денег

14 февраля 2018, 08:58

В банке рассматривают возможность опротестовать доклад с содержащейся в нем «клеветнической информацией».
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(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Латвийский банк ABLV опровергнул обвинения Минфина США в отмывании денег и финансировании терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт банка.

В нем использована ничем не подтвержденная и вводящая в заблуждение информация, говорится в тексте заявления банка. Кроме того, в ABLV рассматривают возможность опротестовать доклад для опровержения содержащейся в ней «клеветнической информации».

ABLV функционирует в рамках всех латвийских и международных законов и нормативов и требований Евросоюза, пишет финансовое учреждение у себя на сайте.

Ранее сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США разместила доклад, предложив ввести санкции против ABLV.


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