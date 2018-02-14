Технические неполадки Ан-148 стали типичными для Sukhoi Superjet

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Обледенение приемников полного давления, которое могло стать причиной падения Ан-148 в Подмосковье, является частой причиной неполадок флагмана российского авиапрома SSJ 100. Об этом пишет «Коммерсант».

С 2011 года было зафиксировано 14 случаев, связанных как с отсутствием, так и с расхождением показаний скорости, семь из них произошли во время снегопадов этой зимы. Однако Росавиация считает главной проблемой плохую работу аэропортов.

При этом ранее говорилось, что показатели надежности на российском ближнемагистральном лайнере Sukhoi SuperJet-100 за год выросли на 22,4 процента.