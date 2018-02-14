Казанскому торговому центру не удалось взыскать с «Бургер Кинга» 2,4 млн рублей

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Алина Габдулина). Владелец здания, в котором расположен ресторан «Бургер Кинг» на улице Московская в Казани, пытался взыскать с сети фастфуда 2,4 млн рублей за использование служебного помещения. Однако претензии торгового дома «Эталон» были отклонены Арбитражным судом РТ, так как ресторан быстрого питания предоставил документы аренды помещения.

Истец пытался доказать, что ресторан пользовался этим помещением дольше, чем это было прописано в договоре, но убедить суд не удалось.

На вынесение решения потребовалось всего несколько минут, иск был отклонен. Служебное помещение и дальше будет использоваться рестораном быстрого питания для погрузочно-разгрузочных работ.

«Бургер Кинг» находится по адресу: улица Московская, дом 48. Зданием владеет ООО «Эталон». Спор об использовании рестораном служебного помещения возник осенью 2017 года.

