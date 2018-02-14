В Казани состоится церемония вручения восьмого тома Книги благотворителей

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Торжественная церемония вручения очередного, уже восьмого по счету, тома Книги благотворителей и благодарственных писем Республиканского фонда возрождения памятников истории и архитектуры РТ состоится сегодня в Казани.

Как сообщается на официальном сайте Правительства РТ, местом проведения церемонии станет Представительский корпус Казанского Кремля. Проведет ее Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев.

VIII том Книги благотворителей станет вторым по счету, состоящим из трех частей. С апреля 2016 года на фонд «Возрождение» возложена миссия осуществления сбора добровольных пожертвований не только на возрождение Болгара и Свияжска, но и на строительство Болгарской исламской академии и воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери. Имена жертвователей и на это благое дело включаются в книгу.

По завершении церемонии по экземпляру издания традиционно будет передано на хранение в сам фонд, Болгарский музей-заповедник, Музей-заповедник «Остров-град Свияжск», в Музей-заповедник «Казанский Кремль» и Национальный музей Республики Татарстан.

Восьмой том Книги благотворителей, как и семь предыдущих, уже доступен в электронном виде для ознакомления на сайте фонда «Возрождение». Как и в прошлые годы, в числе жертвователей жители не только Татарстана, но и практически всей России.



