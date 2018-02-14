Рустам Минниханов примет участие в итоговом заседании коллегии Минсельхозпрода РТ

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня примет участие в работе расширенного заседания коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ. Об этом сообщается на официальном интернет-портале Правительства республики.

На территории выставочного центра «Казанская ярмарка» стартует Поволжский агропромышленный форум, объединяющий 21-ю международную специализированную выставку «Агрокомплекс: Интерагро. Анимед. Фермер Поволжья» и 18-ю специализированную выставку «ВолгаПродЭкспо».

До официального открытия форума Рустам Минниханов в сопровождении заместителя Премьер-министра РТ – министра сельского хозяйства и продовольствия ознакомится с экспозицией выставки. На стендах участников будет представлена сельскохозяйственная техника и оборудование, а также запчасти к ним, агрохимия, удобрения и ветеринарные препараты, семена растений и продукты питания, а также оборудование для сортировки, переработки и упаковки сельхозпродукции.

Позже, во время заседания коллегии Минсельхозпрода РТ, Президент Татарстана ознакомится с итогами работы агропромышленного комплекса республики в 2017 году и планами на 2018 год, а также вручит федеральные и республиканские государственные награды особо отличившимся работникам сельского хозяйства региона.

Сам форум будет работать с 14 по 16 февраля и предполагает обширную деловую программу. В частности, в режиме круглых столов планируется обсудить техническую и технологическую модернизацию АПК Татарстана, управление почвенным плодородием, будет поднят вопрос повышения урожайности в овощеводстве и проблематика кормления в животноводстве.

Кроме того, состоятся конференции по развитию органического сельского хозяйства в РТ, по внедрению инноваций в отрасли.