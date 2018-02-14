В Татарстане началось строительство архива Росреестра ПФО

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). В Столбищенском сельском поселении Лаишевского района РТ началось строительство архива Росреестра ПФО.

Заказчиком строительства выступает Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ.

На строительство хранилища из федерального бюджета выделено 951 млн 191 тыс. 799 рублей. Всего архив обойдется в более чем один миллиард рублей, включая стоимость проектирования. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Строительство было запланировано еще в 2013 году в рамках федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 — 2020 годы)». Архив спроектировали в 2016 году, а в начале февраля текущего года приступили к строительству.



В архиве Росреестра ПФО будут храниться документы о недвижимости 14 российских регионов.