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В Татарстане началось строительство архива Росреестра ПФО

14 февраля 2018, 08:16 , Фото: Расих Фасхутдинов

В Татарстане началось строительство архива Росреестра ПФО Строительство хранилища обойдется почти в один миллиард рублей.
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(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). В Столбищенском сельском поселении Лаишевского района РТ началось строительство архива Росреестра ПФО. 

Начало строительства архивохранилища Росреестра ПФО в селе Столбище Лаишевского района

Заказчиком строительства выступает Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ. 

На строительство хранилища из федерального бюджета выделено 951 млн 191 тыс. 799 рублей. Всего архив обойдется в более чем один миллиард рублей, включая стоимость проектирования. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Начало строительства архивохранилища Росреестра ПФО в селе Столбище Лаишевского района

Строительство было запланировано еще в 2013 году в рамках федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 — 2020 годы)». Архив спроектировали в 2016 году, а в начале февраля текущего года приступили к строительству.

В архиве Росреестра ПФО будут храниться документы о недвижимости 14 российских регионов.


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