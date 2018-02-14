В Альметьевске возведут новые очистные сооружения

(Казань, 14 января, «Татар-информ»). Новые очистные сооружения построят в этом году на станции Калейкино в Альметьевском районе Татарстана. Строительство начнется на основании соглашения, подписанного между Министерством экологии и природных ресурсов РТ и администрацией Альметьевского района. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Установка новых очистных сооружений в населенном пункте позволит предотвратить сброс загрязненных сточных вод на рельеф местности. Ранее подобное нарушение зафиксировали экологи. Площадь загрязненного участка составила более 200 кв. м. В пробах сточной воды они выявили превышения нормативов по аммонию в 238 раз, по фосфатам — в 109,5 раз. Инспекторы зафиксировали ряд нарушений», — сказано в сообщении ведомства.

Все материалы по данному факту экологи передали в Татарскую межрайонную природоохранную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования.

Прокуратура направила исковое заявление в Альметьевский городской суд. Владельца данной территории обязали привести очистные сооружения в рабочее состояние. Суд удовлетворил иск и обязал ответственного за этот участок устранить нарушение в полном объеме. Исполком Альметьевского района включил строительство очистных сооружений на станции Калейкино в план природоохранных мероприятий района на 2018 год.



