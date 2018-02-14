Социологи выяснили отношение россиян к супружеской измене

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Две трети россиян осуждают супружеские измены, свидетельствуют данные исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Около 80 процентов респондентов осуждают однополые связи, еще 15 процентов относятся к ним лояльно. Более 25 процентов россиян высказались против абортов. Если же женщина вынуждена сделать аборт из-за финансовых трудностей, то большинство граждан проявляет лояльность — 30 процентов респондентов это не осуждают.

За последнее время усилилась неприемлемость супружеских измен и нетрадиционных отношений. Люди стали относиться к абортам более понимающе, отметил руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.