Международный турнир М-1 Challenge состоится осенью в Казани

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Один из предстоящих международных турниров М-1 Challenge состоится в Казани, событие запланировано на 14 сентября, сообщает филиал Российского союза боевых искусств по РТ.

Об этом стало известно в Санкт-Петербурге, где с 8 по 10 февраля состоялся мировой чемпионат М-1 Challenge 87, в котором приняла участие делегация Татарстана.

Руководитель исполкома Российского союза боевых искусств по РТ Александр Даренков отметил, что данное решение необходимо согласовать с руководством республики. По его словам, международные спортивные функционеры говорят о высоком уровне доверия Татарстану. Это связано с грандиозным опытом проведения самых масштабных мировых соревнований в Татарстане, а также с успешным проведением М-1 Challenge 83 Tatfight 5 в «Баскет-холле» осенью прошлого года.

Главным боем текущего чемпионата стал профессиональный поединок за временный титул чемпиона мира организации «М-1 Глобал» в наилегчайшем весе с участием титулованных спортсменов. Яркое противостояние завершилось победой бойца из Казахстана Армана Ашимова.