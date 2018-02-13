Россиянки обыграли сборную Турции на чемпионате Европы по бадминтону в Казани

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Женская сборная России по бадминтону с победы стартовала на домашнем чемпионате Европы в Казани – в дебютном матче россиянки со счетом 3:2 обыграли команду Турции.

Начиналось все для российской команды в этой игре как нельзя хорошо: Евгения Косецкая уверенно переиграла Неслихан Йигит и принесла своей команде первое очко. Оно долгое время оставалось единственным в активе сборной России: Наталья Перминова и Елена Командровская уступили в своих матчах одиночного разряда, отдав лидерство соперницам. В непростой ситуации россиянки смогли собраться и вырвать победу. Сначала пара Анастасии Червяковой и Ольги Морозовой в сложнейшем матче победила Бенгису Эрсетин и Назлиджан Инджи, после чего решающий балл в копилку своей команды принесли Алина Давлетова и Екатерина Болотова: они в валидольной игре были сильнее пары Байрак/Йигит.

Чемпионат Европы по бадминтону среди мужских и женских команд стартовал в Казани 13 февраля. Помимо турчанок женской сборной России на групповом этапе предстоит сыграть против команд Эстонии и Латвии.

Бадминтон, женщины. Командный чемпионат Европы. Групповой этап, 1-й тур.

Россия – Турция – 3:2

Очки: Косецкая (1:0), Демирбаг (1:1), Байрак (1:2), Червякова/Морозова (2:2), Давлетова/Болотова (3:2).