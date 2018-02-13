Врио главы МИД Нидерландов стала министр внешней торговли страны

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Министр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Сигрид Каг назначена временно исполняющим обязанности главы Министерства иностранных дел страны. Об этом журналистам заявил Премьер-министр страны Марк Рютте, передает ТАСС.
Сигрид Каг будет совмещать две должности, добавил глава голландского Правительства.
Ранее сообщалось, что Зейлстра подал в отставку после скандала с его ложью о встрече с Президентом России Владимиром Путиным в 2006 году, а также неверной трактовкой слов российского лидера о «Великой России».