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Врио главы МИД Нидерландов стала министр внешней торговли страны

13 февраля 2018, 22:34

Сигрид Каг будет временно замещать должность вместо Халбе Зейлстры, подавшего в отставку после скандала с ложью о Путине.
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(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Министр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Сигрид Каг назначена временно исполняющим обязанности главы Министерства иностранных дел страны. Об этом журналистам заявил Премьер-министр страны Марк Рютте, передает ТАСС.

Сигрид Каг будет совмещать две должности, добавил глава голландского Правительства.

Ранее сообщалось, что Зейлстра подал в отставку после скандала с его ложью о встрече с Президентом России Владимиром Путиным в 2006 году, а также неверной трактовкой слов российского лидера о «Великой России».
 


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