На Шаляпинском фестивале отметили 145-летие великого баса

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня Шаляпинский фестиваль продолжила опера Модеста Мусоргского «Борис Годунов». Традиционно в день рождения великого баса в татарском оперном театре прозвучало произведение, исполнение которого прославило Федора Шаляпина на весь мир.

Главную партию царя Бориса исполнил Михаил Светлов-Крутиков, приехавший на фестиваль в 20-й раз. Он признался, что в этой опере исполнял все басовые партии – Пимена, Варлаама, как в свое время и Шаляпин. «В этой опере я исполнил все басовые партии. Хочу сказать, что в ней нет больших или малых ролей, все достойные и великие. Казань я считаю святыней. Ведь именно здесь родился тот, кто сегодня считается одним из трех величайших исполнителей XX века, наряду с Энрико Карузо и Марией Каллас», – поделился певец, который выступает в основном в «Метрополитен Опере».

Впервые опера прозвучала 27 января 1874 года на сцене Мариинского театра в Петербурге. Однако всемирную известность ей принес Шаляпин, когда в 1908 году исполнил ее на дягилевских Русских сезонах в Париже.

«Шаляпин – это такое явление, которое чем больше отодвигается, тем больше вырастает. Он изучал эту историю, эпоху, как и партию Бориса, всю жизнь. Много беседовал со знаменитым историком Ключевским и выяснил, что корни Годунова идут из Золотой Орды. Эта партия стала его высшим художественным достижением», – отметил во вступительном слове заслуженный артист Татарстана Эдуард Трескин.

Исполнительница роли Марины Мнишек, солистка Московского музыкального театра им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко Лариса Андреева сказала, что петь в «Борисе Годунове» в день рождения Шаляпина на его родине, в Казани – особое благословение. «Я нахожусь в предвкушении. Дата, значимая для всех, еще и личный праздник для меня. Такие совпадения, как сегодня, происходят раз в жизни певца. Это большая честь для меня», – поделилась артистка.

Впервые на Шаляпинском фестивале Лариса Андреева была еще будучи студенткой. Перед спектаклем ей удалось погулять по шаляпинским местам в Казани, принести цветы к его памятнику и отметить, как расцвела и похорошела Казань за последнее десятилетие.

Интересно, что польскую сцену Мусоргского буквально вынудили вставить в оперу, иначе в ней не было ни одной женской роли. Несмотря на собственное внутреннее сопротивление, композитор создал прекраснейший образ Марины Мнишек, великолепные сцены, в частности, у фонтана с ней и Лжедмитрием, которые стали безусловным украшением произведения. Как считает Лариса Андреева, обладательницы меццо-сопрано часто становятся заложницами голоса, так как им достаются партии, полные драматизма. К слову, на фестивале этого года певица уже предстала в опере «Аида» в образе коварной дочери фараона Амнерис.

«Мне Марина по характеру совсем не близка. Но тем интереснее исполнять роли, которые требуют полного перевоплощения. Когда готовила эту партию, конечно же, изучала историю Мнишек, польской интриганки с трагической судьбой. Поняла, насколько эта партия одновременно и интересна для певицы, и технологически сложна», – отметила Андреева.

