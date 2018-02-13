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Солгавший голландский министр отменил визит в Москву

13 февраля 2018, 21:06

Глава внешнеполитического ведомства Нидерландов сегодня заявил, что уходит в отставку.
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(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Визит министра иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстры в Россию официально отменен, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

Глава внешнеполитического ведомства Нидерландов сегодня заявил, что уходит в отставку. 

Ранее он признался в том, что лгал о встрече с Президентом России Владимиром Путиным. Последние несколько лет он не раз говорил, что в 2006 году был на даче Путина, где тот якобы говорил о притязаниях России на территорию других стран, говорится в сообщении информагентства. Министр сообщил, что пошел на этот обман, чтобы защитить информатора, который «присутствовал при этих словах».

Оппозиционные партии Нидерландов раскритиковали поступок Халбе Зейлстры и настаивали на обсуждении инцидента в парламенте.


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