Солгавший голландский министр отменил визит в Москву

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Визит министра иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстры в Россию официально отменен, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

Глава внешнеполитического ведомства Нидерландов сегодня заявил, что уходит в отставку.

Ранее он признался в том, что лгал о встрече с Президентом России Владимиром Путиным. Последние несколько лет он не раз говорил, что в 2006 году был на даче Путина, где тот якобы говорил о притязаниях России на территорию других стран, говорится в сообщении информагентства. Министр сообщил, что пошел на этот обман, чтобы защитить информатора, который «присутствовал при этих словах».

Оппозиционные партии Нидерландов раскритиковали поступок Халбе Зейлстры и настаивали на обсуждении инцидента в парламенте.