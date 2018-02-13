(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). В 2017 году более 2 тыс. казанских семей получили квартиры по программе соципотеки, были капитально отремонтированы 239 многоквартирных жилых домов и обновлены 175 городских улиц. Об этом сообщается на официальном портале мэрии Казани.

В республике идет активная работа по обновлению домов культуры. На сегодняшний день отремонтированы и работают ДК им. Ленина и детский Центр «Заречье».

В 2018 году планируется открытие отремонтированного ДК Урицкого (сейчас — ЦКС «Московский»), а также строительство Дома культуры в пос. Константиновка. На очереди стоит и ДК в Дербышках, сообщил мэр Казани Ильсур Метшин на очередном отчете перед работниками крупных предприятий Казани.

«Мы занимаем первое место среди городов-миллионников по числу детсадов, школ и больниц, спортивных и культурных объектов, построенных в городе за последние 10 лет. Казань традиционно как город-миллионник еще с советских времен соревнуется по всем показателям с Пермью, Нижним Новгородом, Самарой, Екатеринбургом. Каких-то еще 20 лет назад мы мечтать не могли о том, что мы когда-то догоним их. На сегодняшний день эти сухие цифры, за которыми стоят не сухие совершенно важные моменты жизни города и республики, говорят о том, как мы за последние 10 лет развивались», — сказал Метшин, отвечая на вопросы коллектива АО «Казанский оптико-механический завод».