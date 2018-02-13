В Казани суд вынес приговор сбытчикам 46 тонн контрафактного спиртного

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Сегодня Московский районный суд Казани приговорил 45-летних Александра Мамшева и Яна Ахметшина к двум годам лишения свободы.

Как ранее сообщала пресс-служба МВД по РТ, в 2016 – 2017 годы Мамшев купил спиртосодержащую жидкость, которую хранил в доме в поселке Осиново в Казани и в контейнере в селе Рэмплер Зеленодольского района. Мамшев разбавлял приобретенную жидкость водой, разливал в пластиковые емкости объемом пять и десять литров, а также в бутылки с этикеткой «Граф Ледофф», после чего реализовывал их в Казани. Помимо этого, он продавал алкоголь троимм знакомым, в том числе Ахметшину, которые, также разбавляли ее и продавали под видом водки, виски и коньяка.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции задержали организаторов незаконного бизнеса в апреле в тот момент, когда они разгружали автомобиль с этиловым спиртом, который приехал из соседнего региона. Вес доставленного груза составил 36 тонн. Всего за время всей операции было изъято 46 тонн суррогата.

Против них возбудили уголовные дела по статьям «Производство, хранение и перевозка продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору» и «Незаконное использование чужого товарного знака, с причинением крупного ущерба, группой лиц по предварительному сговору».

В отношении двоих фигурантов уголовное преследование было прекращено из-за деятельного раскаяния. Мамшев и Ахметшин свою причастность признали в полном объеме.