(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). В Томской области полицейские лицом к лицу столкнулись с полтергейстом, сообщает «Росбалт».

Накануне днем в полицию обратилась испуганная женщина. Она сообщила, что в ее доме происходят аномальные вещи. Дама утверждала, что по ее дому сами собой передвигаются вещи и мебель, а по воздуху летают ножи. Сотрудники полиции выехали к «нехорошему» дому.

Прибыв на место, полицейские обнаружили в жилище страшный беспорядок. Вещи и книги валялись на полу, мебель и некоторая бытовая техника были перевернуты, а в кухонной стене торчал нож.

В ходе осмотра комнат, сотрудникам полиции самим пришлось столкнуться с пугающими явлениями. Рядом с одним из полицейских упал шкаф. После этого с книжной полки посыпались книги, а из соседней комнаты вылетела палка.

На место происшествия были вызваны представители церкви, которые провели обряд освящения жилища.