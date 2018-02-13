На «КАМАЗе» завершается монтаж линии окраски, сборки и доукомплектовки силовых агрегатов Р6

(Набережные Челны, 13 февраля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). На заводе двигателей «КАМАЗа» завершается монтаж линии окраски, сборки и доукомплектовки силовых агрегатов Р6 в рамках масштабного проекта по освоению производства семейства шестицилиндровых рядных двигателей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Строительные работы на новой линии в цехе 423 завершены: собраны все конструкции, смонтирована система вентиляции. По словам начальника цеха сборки двигателя и силового агрегата Р6 Олега Захарова, на очереди следующий этап – пуско-наладочные работы: тестирование линии подвесного толкающего конвейера, систем подвода воздуха и воды, запуск электродвигателей, что продлится до конца марта.

Кроме того, началась подготовка к серийному выпуску силовых агрегатов. В головной компьютер закладывается информация о моделях, которые будут собираться здесь. Система сама настраивается на работу под каждый двигатель и коробку перемены передач (КПП) – в этом заключается важная особенность новой линии.

Всего на новой линии будет создано 71 рабочее место. Основной персонал уже прошел обучение. На линию можно поочередно загрузить 21 силовой агрегат. Темп сборки предположительно будет составлять 2 минуты 40 секунд. Исходя из годового плана производства 44 тыс. автомобилей, ежемесячно планируется выпускать 4 тыс. двигателей разных модификаций. Этими моторами будут оснащаться автомобили «КАМАЗ» перспективного поколения К5, производство которых запланировано на 2019 год.