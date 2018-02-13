Евгения Косецкая: Домашние трибуны добавляют волнения

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Бадминтонистка сборной России Евгения Косецкая после победы в первой игре командного чемпионата Европы заявила, что для российской команды каждый балл в общую копилку очень важен.

Косецкая начинала матч российской команды против сборной турции и в двух геймах переиграла Йигит Неслихан. «Сейчас я сыграла неплохо, думала, будет хуже. Все-таки, это первая игра — очень важно было взять очко, потому что было тяжело психологически. Я сыграла довольно-таки хорошо, я считаю. Но надеюсь, что дальше будет лучше. Сейчас для нас важно каждое очко, потому что сборная Турции — главный соперник по групповому этапу. Домашние трибуны больше добавляют волнения, потому что я — гиперответственный человек. Из-за того, что я здесь всех знаю, мне очень тяжело. Нам нужно настраиваться на каждый матч, несмотря на результат сегодняшней игры. Нельзя выходить и думать, что мы уже победили», — подчеркнула спортсменка.

Чемпионат Европы по бадминтону среди мужских и женских команд стартовал в Казани 13 февраля и завершится 18 февраля. В мужском разряде россияне на групповом этапе помимо болгар сыграют против бельгийцев и испанцев. Российские девушки на предварительном этапе проведут матчи против сборных Турции, Эстонии и Латвии.