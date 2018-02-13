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Здоровье и среда

Жителей Татарстана предупредили о вспышке сибирской язвы в Турции

13 февраля 2018, 20:02

По информации Роспотребнадзора, в феврале на севере Турции с диагнозом сибирской язвы было госпитализировано 70 человек.
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(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). На официальном интернет-портале Управления Роспотребнадзора по РТ появилась информация о вспышке сибирской язвы в Турции. По данным ведомства, в феврале на севере Турции с диагнозом сибирской язвы было госпитализировано 70 человек, у трех из них диагноз подтвержден лабораторно. Одна женщина скончалась.

В качестве причины вспышки Минздрав Турции называет употребление в пищу мяса инфицированной коровы жителями населенного пункта Акчаабат на севере страны.

Специалисты надзорного органа просят жителей Татарстана учитывать факт возникновения вспышки заболеваемости при планировании зарубежных поездок.


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