Жителей Татарстана предупредили о вспышке сибирской язвы в Турции

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). На официальном интернет-портале Управления Роспотребнадзора по РТ появилась информация о вспышке сибирской язвы в Турции. По данным ведомства, в феврале на севере Турции с диагнозом сибирской язвы было госпитализировано 70 человек, у трех из них диагноз подтвержден лабораторно. Одна женщина скончалась.

В качестве причины вспышки Минздрав Турции называет употребление в пищу мяса инфицированной коровы жителями населенного пункта Акчаабат на севере страны.

Специалисты надзорного органа просят жителей Татарстана учитывать факт возникновения вспышки заболеваемости при планировании зарубежных поездок.