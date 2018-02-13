Сергей Шахрай: Казань становится бадминтонной столицей Европы

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Президент Национальной федерации бадминтона России Сергей Шахрай на открытии в Казани чемпионата Европы по бадминтону среди мужских и женских команд заявил, что город становится бадминтонной столицей Европы.

По словам Шахрая, нынешний чемпионат Европы вполне можно считать историческим. «Этот чемпионат войдет в историю еще и тем, что ему предшествовал первый в мире матч по бадминтону на космической орбите — на МКС в бадминтон сыграли две команды космонавтов. Теперь бадминтон не только олимпийский, но и космический вид спорта. Завтра в Казани открывается первый международный обучающий семинар, участие в котором примут детские тренеры, учителя физкультуры, офтальмологи — они будут делиться опытом лечения близорукости с помощью бадминтона. Все это неслучайно происходит в Казани, чемпионат Европы в третий раз приезжает в столицу Татарстана. Этот город становится бадминтонной столицей Европы», — подчеркнул он.

Чемпионат Европы по бадминтону среди мужских и женских команд стартовал в Казани 13 февраля и завершится 18 февраля. В мужском разряде россияне на групповом этапе помимо болгар сыграют против бельгийцев и испанцев. Российские девушки на предварительном этапе проведут матчи против сборных Турции, Эстонии и Латвии.