Все новости Татарстан Россия

Здоровье и среда

За год Роспотребнадзор оштрафовал продавцов мяса в Татарстане на 5 млн рублей

13 февраля 2018, 21:02

Специалисты проверили 492 производителя, перевозчика и продавца мяса свинины, птицы и продуктов их переработки на территории республики.
В Татарстане на продавцов мясопродуктов наложили около миллиона рублей штрафов
Тамбовский пороховой завод оштрафовали на загрязнение Цны
Управление Роспотребнадзора по Петербургу оштрафовало «Вотервиль»
Управлением Роспотребнадзора по РТ проверено 150 пришкольных лагерей
Роспотребнадзор продолжит контролировать потребкредитование

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). С марта 2017-го по февраль 2018 года специалисты Роспотребнадзора выписали производителям, перевозчикам и продавцам мяса свинины и птицы в Татарстне 560 штрафов на общую сумму более 5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты внепланово проверили 492 производителя, перевозчика и продавца мяса и мясной продукции.

Наиболее часто встречающимися видами нарушений стало несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к содержанию зданий, также нарушался режим мытья торгового инвентаря, а работники организаций не соблюдали правила личной гигиены.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter