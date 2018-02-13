За год Роспотребнадзор оштрафовал продавцов мяса в Татарстане на 5 млн рублей

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). С марта 2017-го по февраль 2018 года специалисты Роспотребнадзора выписали производителям, перевозчикам и продавцам мяса свинины и птицы в Татарстне 560 штрафов на общую сумму более 5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты внепланово проверили 492 производителя, перевозчика и продавца мяса и мясной продукции.

Наиболее часто встречающимися видами нарушений стало несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к содержанию зданий, также нарушался режим мытья торгового инвентаря, а работники организаций не соблюдали правила личной гигиены.