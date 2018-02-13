Дмитрий Медведев: Казань вновь встречает лучших спортсменов Европы

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Участников чемпионата Европы по бадминтону среди мужских и женских команд в Казани поприветствовал Председатель Правительства России Дмитрий Медведев: приветственную телеграмму за подписью Премьер-министра РФ огласил Президент Национальной федерации бадминтона России Сергей Шахрай.

«В этом году Казань вновь гостеприимно встречает лучших спортсменов: победителей и призеров мировых и европейских первенств, Олимпийских игр, а также тех, кому только предстоит показать свое мастерство и подняться на пьедестал почета. Бадминтон пользуется большой популярностью в России, среди его поклонников — миллионы людей. И это неудивительно, ведь в него можно играть не только на специальных площадках, но и во дворах и парках. Как любой спорт, бадминтон воспитывает характер и волю к победе, помогает поддерживать хорошую физическую форму», — говорится в приветствии Дмитрия Медведева.

Чемпионат Европы по бадминтону среди мужских и женских команд стартовал в Казани 13 февраля и завершится 18 февраля. В мужском разряде россияне на групповом этапе помимо болгар сыграют против бельгийцев и испанцев. Российские девушки на предварительном этапе проведут матчи против сборных Турции, Эстонии и Латвии.